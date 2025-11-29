Reunión entre el Municipio y SUTCAPRA para profesionalizar la seguridad en eventos

El intendentese reunió en la jornada de ayer con, secretario general del(Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina), con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control en eventos nocturnos de la ciudad.

Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre la situación del sector y acordaron una agenda conjunta orientada a la capacitación y profesionalización del personal que realiza tareas de control y seguridad.

En este marco, se anunció que en los próximos días se pondrán en marcha los cursos de formación correspondientes. Estos cursos buscan garantizar que los trabajadores cuenten con la formación, el respaldo institucional y la documentación habilitante exigida por la Ley Nacional N° 26.370 y su adhesión en la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley N° 13.964, que regulan la actividad del personal de admisión y permanencia en espectáculos y eventos públicos.

Cabe destacar que esta acreditación oficial será uno de los requisitos fundamentales establecidos por el municipio para la habilitación de boliches, eventos y actividades nocturnas, asegurando así condiciones adecuadas de seguridad y el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, se informó que en los próximos días se procederá a la firma del convenio correspondiente, formalizando el trabajo articulado entre el Municipio y SUTCAPRA.