Provincia incluyó en el presupuesto la subestación transformadora de 132 kV: 15 mil millones para la primera etapa

La Provincia de Buenos Aires dio un paso fundamental para el futuro energético del partido de San Pedro al confirmar la inclusión de la obra de la nueva Subestación Transformadora de 132 kV y 60 MVA dentro del Presupuesto Provincial 2026. Esta decisión, largamente esperada, representa la inversión más importante prevista por la Subsecretaría de Energía en dicho presupuesto.

La confirmación se dio a conocer tras una reunión clave celebrada en la Subsecretaría de Energía, en la ciudad de La Plata. Del encuentro participaron el Subsecretario de Energía, Gastón Ghione, el Presidente de la Dirección Provincial de Energía, Marcelo Garrido, el Intendente Municipal de San Pedro, Cecilio Salazar, y representantes de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de San Pedro (COOPSER).

Durante la jornada, las autoridades provinciales informaron que los pliegos del proyecto ya fueron elevados al área de Obras Públicas. El cronograma estipulado prevé el llamado a licitación para el primer trimestre de 2026, la adjudicación a mediados del mismo año y el inicio de los trabajos en el último trimestre de 2026. Se estima un plazo de ejecución de 540 días, por lo que la obra estaría finalizada hacia el tercer trimestre de 2028.

La obra, considerada estratégica para el desarrollo productivo y energético del distrito, contempla una instalación transformadora de 132 kV – 60 MVA y una línea de vinculación de doble terna con la línea 132 kV San Pedro – Punta Prensa, con una extensión de 4,3 kilómetros.

El Presupuesto 2026 asigna una partida inicial de 15.000 millones de pesos para el proyecto, con un monto equivalente proyectado para el año 2027.

Desde COOPSER celebraron la confirmación oficial, destacando que este paso es crucial para la concreción de una obra que tendrá un impacto determinante en el desarrollo presente y futuro de San Pedro. La cooperativa resaltó la importancia de continuar impulsando todas las gestiones necesarias para asegurar la finalización del proyecto.