Otorgan por decreto un 10% de aumento salarial a trabajadores municipales, aunque excluyen a funcionarios y concejales

La Municipalidad de San Pedro comunicó la decisión del intendente Cecilio Salazar de aplicar un "incremento salarial del 10% a las trabajadoras y los trabajadores municipales", el cual "será aplicado por decreto".

El comunicado oficial, difundido por el gobierno local, indica que la medida "se adopta luego de diversas instancias de negociación paritaria que no lograron arribar a un acuerdo y con el objetivo de evitar mayores demoras en la actualización salarial, atendiendo a la necesidad concreta de los empleados municipales".

La Municipalidad informó además que, en una "decisión consensuada entre el Departamento Ejecutivo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, y el conjunto de concejalas y concejales", se "determinó que este aumento no alcanzará a los funcionarios políticos ni a los integrantes del HCD".

De esta manera, el Ejecutivo y el cuerpo legislativo buscan "expresar un gesto político claro, priorizando que el esfuerzo disponible se dirija íntegramente hacia las y los trabajadores municipales".

El intendente Salazar y su equipo de gobierno, según el texto, "reconocen el rol esencial que cumple cada trabajador y trabajadora municipal en el día a día de la comunidad: en los servicios públicos, en la atención a los vecinos y en el funcionamiento integral de cada área del municipio", y aseguran que "mejorar sus ingresos es, también, fortalecer la calidad del servicio que la Municipalidad brinda a toda la ciudadanía".

Finalmente, el comunicado solicitó "el acompañamiento y la comprensión del personal municipal, considerando el complejo escenario económico que atraviesan el país, la provincia y los municipios, con fuertes restricciones presupuestarias que impactan en la capacidad de respuesta del Estado local". En este marco, se sostiene que "la decisión de aplicar el aumento por decreto busca ser una medida concreta y posible dentro de este contexto".

Con la nueva actualización, el Ejecutivo local precisa que "el acumulado salarial alcanzará un 31,6%", consolidando "un esfuerzo sostenido para seguir mejorando, dentro de las posibilidades reales del Municipio, las condiciones de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la ciudad".