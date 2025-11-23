Náutico San Pedro, campeón argentino de Optimist por equipos

El Club Náutico San Pedro volvió a inscribirse en lo más alto del deporte náutico nacional al consagrarse campeón argentino de Optimist por equipos 2025, en la competencia que finalizó este domingo en el Club de Regatas La Plata.





En una definición muy ajustada, el equipo logró imponerse en dos de las tres regatas decisivas, resultado que le permitió quedarse con el título ante rivales de gran nivel. La consagración llegó como reconocimiento al intenso trabajo de preparación de los deportistas y a la regularidad mostrada a lo largo de toda la instancia final.

El conjunto campeón estuvo integrado por Felipe Blas, Gino Pichetti, Donato Pichetti, Catalina Gómez y Juanita Ullúa Capre, bajo la conducción técnica del entrenador Lautaro Corti, junto a Iñaki Gurmindo.





Además, Náutico también se quedó con el primer puesto en la Flota de Plata, integrando un segundo equipo destacado por Lucía Peciña, Aimé Barcelo, Lola Barcelo, Iván Hidalgo y Antonia Giuliani, sumando otro logro importante para la institución.





El equipo de Veleros Barlovento obtuvo el segundo puesto, completando un cierre de campeonato de alta competitividad para la categoría.





La organización del certamen estuvo a cargo del Club de Regatas La Plata, que recibió a delegaciones de distintos puntos del país para esta edición del Campeonato Argentino de Optimist por Equipos.





Con este nuevo logro, el Club Náutico San Pedro reafirma su trayectoria y protagonismo en el desarrollo de la vela juvenil en la Argentina.