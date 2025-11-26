Imputan por robo a un hombre que debía cumplir arresto domiciliario por venta de drogas

Personal del Grupo Táctico Operativo () logró esclarecer un hecho de re imputar a un reconocido delincuente que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por otra causa.

Tras tareas de investigación que permitieron establecer la autoría del hecho, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento, extendida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La medida fue diligenciada por el mismo G.T.O. junto a personal de la Estación de Policía Comunal (E.P.C.) en un domicilio de la calle Aníbal de Antón al 35. En la vivienda reside un hombre de 41 años de edad que estaba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa de venta de estupefacientes.

Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de vestimenta que, según las investigaciones, fue utilizada por el imputado al momento de cometer el robo agravado. Asimismo, se notificó al morador de la vivienda de la nueva causa en su contra.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 07 de San Pedro, que continuará con las diligencias procesales correspondientes.