Hospital Privado SADIV logra la reacreditación en calidad y seguridad por parte de CENAS

El Hospital Privado SADIV obtuvo la reacreditación en calidad y seguridad por parte del Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud (CENAS), tras cumplir nuevamente con los altos estándares exigidos por el Programa de Acreditación de la Calidad en Salud (PACS).

La distinción fue otorgada el pasado 24 de octubre por un período de dos años y consolida el compromiso de la institución con la mejora continua en la prestación de servicios de salud.

La primera acreditación del Hospital SADIV había sido concedida en agosto de 2023, luego de un proceso de evaluación riguroso que abarcó múltiples dimensiones de la gestión sanitaria, incluyendo la seguridad y atención al paciente, los procesos administrativos y la capacitación del personal.

Fuentes del hospital indicaron que la reacreditación "renueva el compromiso con la comunidad", asegurando estándares de calidad sostenidos y reafirmando la misión de brindar una atención médica segura, ética y centrada en las personas.

Este reconocimiento subraya el esfuerzo sostenido de la institución por mantener la excelencia en la atención sanitaria.