Hombre de 42 años internado tras caer de su moto en Villa Jardín

Un hombre de 42 años debió ser trasladado al hospital local en horas de la tarde de ayer luego de ser encontrado inconsciente en la vía pública en el Barrio Villa Jardín. La principal hipótesis apunta a un accidente con su motocicleta.

El personal de la Comisaría local se constituyó en el Monjón 180 tras un alerta recibido a través del 911. En el lugar, hallaron al hombre tendido e inconsciente sobre la calle.

Las primeras investigaciones indican que el masculino circulaba a bordo de su motocicleta Mondial Max 110cc, de color rojo, cuando habría perdido la estabilidad, cayendo sobre la cinta asfáltica.

Una vez asistido por el personal del SAME 107, el hombre fue trasladado al nosocomio de San Pedro. El tipo y el carácter de las lesiones sufridas aún se encuentran "a determinar".