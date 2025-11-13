El Instituto de Formación Técnica 118 abrió su convocatoria para el ciclo lectivo 2026

El Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) N° 118 anunció la apertura de su convocatoria para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia y variada propuesta académica de tecnicaturas superiores con títulos oficiales y validez nacional.

Las carreras, que tienen una duración de tres años, representan una oportunidad de formación de calidad para la comunidad, con planes de estudio que responden a las demandas del mercado laboral actual.





Oferta Académica 2026

Para el próximo año, el ISFT N° 118 pondrá a disposición de los estudiantes las siguientes tecnicaturas:

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software (Resolución N°5847/19).

Tecnicatura Superior en Enfermería (Resolución N° 854/16).

Tecnicatura Superior en Administración Contable (Resolución N°455/23).

Tecnicatura Superior en Alimentos (Resolución N° 5563/23).

Tecnicatura Superior en Administración Pública (Resolución N°457/23).

La institución informó los cronogramas para la adquisición de formularios y la inscripción formal a las carreras:

Adquisición de Formularios: A partir del 17 de noviembre se podrán adquirir los formularios de inscripción en la Biblioteca del Instituto, en el horario de 19:00 a 21:00 horas.

Inscripciones (Primer Período): Del 01 al 19 de diciembre de 2025 , en el horario de 19:00 a 21:00 horas.

Inscripciones (Segundo Período): Del 16 al 27 de febrero de 2026, también de 19:00 a 21:00 horas.

La institución invita a los interesados a aprovechar estas fechas para asegurar su vacante en alguna de las tecnicaturas con alta salida laboral.