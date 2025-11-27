Desmantelan banda por robo agravado: dos detenidos tras los allanamientos

La policía logró desbaratar parcialmente a una banda de jóvenes acusados de cometer un violento robo agravado en la zona de las barrancas. El hecho, ocurrido en la mañana del pasado lunes, tuvo como víctima a un joven de 22 años, quien sufrió el robo de su teléfono celular y lesiones en la cabeza por las que debió ser asistido en el Hospital local.

Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de la denuncia de un ciudadano de 44 años y fueron caratuladas como "Robo Agravado en Poblado y en Banda", con intervención de la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 2.

Personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría llevó a cabo una minuciosa investigación que incluyó la recolección y análisis de imágenes fílmicas provenientes tanto del Centro de Monitoreo municipal como de cámaras de seguridad de vecinos.

Estas tareas investigativas permitieron la correcta individualización de cinco jóvenes adultos de sexo masculino como los presuntos autores del ilícito, quienes podrían estar vinculados a otros hechos de modalidad similar. Se destacó que algunos de los identificados se encuentran actualmente en situación de calle, sin residencia fija.

En las últimas horas de la tarde, agentes de la EPC y destacamentos, ejecutaron las órdenes de allanamiento emitidas para tres domicilios ubicados en la zona de calle San Lorenzo al 3000 de la ciudad.

Las diligencias arrojaron resultados positivos en dos de los domicilios. En las requisas, se logró secuestrar prendas de vestir utilizadas por los sindicados autores durante la comisión del hecho, observándose en una de ellas manchas hemáticas que serán sometidas a análisis pericial. El procedimiento también permitió recuperar el teléfono celular sustraído a la víctima.

Además, la policía logró la aprehensión y traslado a sede policial de dos de los autores del hecho, de 29 y 27 años de edad.

Los detenidos permanecen alojados en la Comisaría local a la espera de directivas judiciales para ser indagados. La policía prosigue con la recolección de elementos probatorios y aguarda nuevas medidas judiciales respecto del resto de los identificados.