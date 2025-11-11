Descubren en San Pedro una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento de 1856

Un equipo del Museo Paleontológico de San Pedro (MPSP) realizó un hallazgo de gran valor histórico y patrimonial al descubrir una carta inédita de, el célebre "Maestro de América", que data de 1856. La misiva, de 169 años de antigüedad, fue encontrada durante las tareas de digitalización del antiguo archivo del Juzgado de Paz de esa localidad bonaerense.

El documento, a pesar del tiempo transcurrido, se conserva en "perfecto estado" y es perfectamente legible, incluyendo la firma del prócer, confirmaron fuentes del Grupo Conservacionista de San Pedro, que conduce el MPSP.

Contenido Histórico: Las vacaciones escolares

La carta está dirigida al Juez de Paz de San Pedro y fue escrita cuando Sarmiento se desempeñaba como Jefe del Departamento de Escuelas. En ella, el sanjuanino informa de manera clara y concisa la duración y las fechas del período de asueto para las escuelas públicas de varones del distrito.

El texto de la misiva, fechada en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1856, dice lo siguiente:

"Pongo en conocimiento a Ud. para que se sirva transmitirlo a quien corresponda, que las próximas vacaciones de las escuelas públicas de varones, deberán ser de cuarenta días consecutivos, contados desde el 21 de diciembre próximo hasta fin de enero del año entrante."

Trabajo de digitalización y custodia patrimonial

El hallazgo se produjo mientras el Grupo Conservacionista de San Pedro digitaliza el extenso fondo documental del antiguo Juzgado de Paz, una tarea que busca garantizar el acceso rápido y seguro a los documentos, evitando poner en riesgo las piezas originales. La documentación se encuentra bajo custodia del museo gracias a un convenio firmado en 2020 con el Municipio y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

José Luis Aguilar, director del Museo Paleontológico de San Pedro, enfatizó la trascendencia del descubrimiento. "Durante una de esas sesiones de escaneo digital, apareció este fragmento de historia educativa argentina. De puño y letra de un hombre que fue figura relevante del siglo XIX en nuestro país", señaló.

Aguilar recordó que esta reliquia pone de manifiesto la labor de Sarmiento como político, escritor y educador a quien se le debe la histórica Ley 1420 de Educación Común y la fundación de cientos de establecimientos escolares.

La carta fue encontrada junto a otro expediente que confirma que Sarmiento había sido nombrado Jefe del Departamento de Escuelas el 7 de junio de 1856. Por ello, estiman que la misiva sobre las vacaciones "fue una de las primeras medidas generales ordenadas por Sarmiento y comunicadas a las autoridades políticas de los diferentes distritos, en los primeros meses luego de asumir su nuevo cargo como funcionario de educación".

La carta original será ahora incorporada al patrimonio público que el museo pone a disposición para su estudio e investigación.