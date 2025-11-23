Controles de tránsito: retuvieron tres autos y cinco motos

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro continuó durante el fin de semana con los controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad.

Con apoyo de personal policial, los inspectores retuvieron tres vehículos cuyos conductores dieron positivo al test de alcoholemia.

Además, incautaron cinco motocicletas conducidas por menores de entre 14 y 15 años. Desde el área que conduce Armando Caballero confirmaron que varios de los infraccionados están identificados como quienes protagonizan maniobras peligrosas y utilizan caños de escape modificados para provocar contraexplosiones.



