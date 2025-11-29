Conductor de moto con fractura de costillas tras una colisión

Tres personas, incluido un menor de 4 años, resultaron heridas en la tarde de ayer luego de unen la intersección de las calles Salta e Irlanda . El siniestro involucró a una motocicleta de 110 cc y una camioneta pickup.

Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta guiada por un hombre de 31 años, que circulaba acompañado por una mujer de 20 años y un niño de 4 años, colisionó con una camioneta conducida por un hombre de 35 años.

Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes del motovehículo debieron ser trasladados de inmediato al nosocomio local para recibir atención médica. El conductor de del vehículo de menor porte, de 31 años presentó la lesión más grave, siendo diagnosticado con fractura de costillas, en tanto que la mujer (20 años) y el menor de 4 sufrieron lesiones de carácter leve.

Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar la dinámica del accidente.

La causa ha quedado a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial San Pedro.