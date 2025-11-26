Concejales radicales piden informes por la falta de demarcación en la Ruta 1001

El bloque de concejales de la, integrado por Paola Basso, Lucas Pisani, Yanina Batalla y Hugo Binimellis, elevó un Proyecto de Comunicación al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para solicitar que se informen las gestiones realizadas ante la Provincia para concluir la obra de repavimentación de la Ruta 1001 con la correspondiente demarcación horizontal.

El proyecto hace alusión a la repavimentación del sector comprendido entre la Ruta Nacional N° 9 y Crucero General Belgrano, obra que incluyó una "nueva carpeta asfáltica de alta resistencia para tránsito pesado y banquinas asfaltadas".

Los ediles argumentan en el documento que, si bien la obra era "imprescindible para dotar de mayor seguridad y fluidez en la circulación del tránsito", "a la fecha no se ha realizado la demarcación de la misma, lo que implica problemas de inseguridad y peligrosidad en la conducción".

El bloque de la UCR reclama que se brinden precisiones sobre las gestiones ante el Gobierno Provincial a fin de requerir la demarcación de la Ruta 1001, especificando qué acciones se llevaron adelante y en qué estado se encuentran dichas tramitaciones. El objetivo es que se concluya con la señalización de la calzada para garantizar la seguridad vial.



