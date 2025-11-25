Concejales de tres bloques anunciaron que apoyan la decisión de no cobrar el aumento

Los bloques de concejales Acuerdo Ciudadano, Vecinos Unidos de San Pedro y La Libertad Avanza (LLA) anunciaron su apoyo a la decisión de renunciar al 10% de aumento que impactaría en sus dietas, en un proyecto de comunicación que será presentado mañana en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) local.

La nota firmada por los ediles Martín Rivas, Fernando Negrete, Mauro De Rosa y Diego Lafalce, inidca que la medida busca "materializar la austeridad y la responsabilidad en el actual contexto económico".

“Creemos que, en el contexto actual, la responsabilidad y la austeridad no pueden ser discursos: deben ser prácticas concretas”, señala el texto difundido por los bloques vecinalistas y el referente de LLA.

El aumento al que renunciaron funcionarios del Ejecutivo y Concejales corresponde al incremento decretado para los trabajadores municipales. Las autoridades consideran que esos fondos deben destinarse exclusivamente al personal, evitando un incremento propio en sus remuneraciones.

En el comunicado, los firmantes hicieron hincapié en la compleja situación financiera que atraviesan los municipios bonaerenses, afectados, según su visión, por la "insuficiente transferencia de fondos nacionales" que repercute directamente en los recursos de la Provincia.

"La comunidad nos exige coherencia, y por eso damos este paso con total convicción," manifestaron, esperando que la postura de austeridad "encuentre el acompañamiento institucional que la responsabilidad pública demanda" durante la sesión de mañana del Concejo.