Choque entre dos motos: una mujer resultó con lesiones leves

Una mujer de 35 años debió ser trasladada al hospital local con lesiones de carácter leve luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles Las Provincias y Bulevar Moreno.

El hecho ocurrió anoche, cuando, por motivos que aún se intentan establecer, la motocicleta que conducía la mujer colisionó con otra, guiada por un joven de 18 años.

Personal policial de la dependencia se constituyó en el lugar del siniestro tras recibir el alerta. La motociclista de 35 años fue asistida por el servicio de emergencias SAME 107 y trasladada al nosocomio para recibir atención.

La Fiscalía local N°11 tomó intervención en el caso e imputó al conductor de la otra motocicleta, de 18 años, bajo la carátula de Lesiones Culposas. Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del accidente.