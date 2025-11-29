Cayó un prófugo con pedido de captura por violación de domicilio y amenazas

El intendente Cecilio Salazar se reunió en la jornada de ayer con Leandro Nasarre , secretario general del SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina), con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control en eventos nocturnos de la ciudad. Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre la situación del sector y acordaron una agenda conjunta orientada a la capacitación y profesionalización del personal que realiza tareas de control y seguridad.
Un hombre de 39 años de edad fue aprehendido por personal policial en esta ciudad debido a que pesaba sobre él un pedido de captura activa por delitos graves, según informaron fuentes de seguridad a Télam.
La detención se concretó en la tarde de ayer en la calle Benefactora Sampedrina al 1900, cuando efectivos policiales identificaron al sujeto. Tras verificar sus datos, se constató que el hombre era intensamente buscado por la Justicia.
El pedido de captura se encontraba vigente desde el mes de octubre del corriente año y había sido emitido por el Juzgado Correccional de San Nicolás. Los delitos por los cuales se lo requiere son: Violación de Domicilio, Daño y Amenazas.
El aprehendido quedó alojado en la Comisaría de San Pedro a disposición del Juzgado Correccional de San Nicolás que interviene en la causa.
