Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para ofrecer un entorno más cálido y funcional a niños y adolescentes

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad avanza con la segunda etapa del Plan Integral de Remodelación del Hogar Sarmiento, que busca mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes que residen en la institución bajo medidas de abrigo.

La obra en curso contempla la remodelación y acondicionamiento de dormitorios, que contarán con baños individuales, vestidores y otras dependencias, en un esfuerzo por ofrecer un entorno más seguro, funcional y hogareño para sus 12 residentes.

El Secretario Walter Sánchez, brindó detalles al programa "Equipo de Radio" sobre el proyecto y la vida cotidiana en el hogar. "Es una casa grande en donde conviven 12 chicos. Nosotros dividimos la obra en cuatro etapas; ya terminó la primera, que fue el comedor y el playroom, y ahora está en marcha la segunda, que incluye cuatro dormitorios con sus cuatro baños, lavandería y ropería, y ya está por la mitad", explicó el funcionario.

Sánchez destacó el esfuerzo del personal y el equipo directivo para "convivir con una obra", asegurando que los 12 niños y niñas, cuyas edades van de los 4 a los 17 años, mantienen su rutina habitual: "ir a la escuela, actividades como deportes o actividades culturales".

Revinculación

Los niños y niñas residen en el Hogar a través de una medida de abrigo por intervención del servicio local y el Juzgado de Familia de San Nicolás, lo que representa "la última opción antes de tomarla, porque se agotaron otras instancias", señaló Sánchez.

El objetivo principal de la institución es "trabajar la revinculación de la familia, para que en lo posible sea lo más corta posible la estadía en el Hogar". Sin embargo, se garantiza que, de no concretarse la adopción, los jóvenes pueden permanecer hasta los 21 años, e incluso más si cursan una carrera universitaria o terciaria.

En cuanto a la remodelación, el Secretario resaltó el impacto en la calidad de vida de los chicos, mencionando que "han elegido los colores para pintarlas", y que las nuevas habitaciones contarán con calefacción y aire acondicionado. "La idea es que puedan recibir a sus amigos, jugar a la play, festejar un cumpleaños", detalló, buscando normalizar su vida.









Proyecto a futuro

La segunda etapa de la obra busca terminar ahora "baños, lavadero y ropería", dejando para el año próximo los otros dos dormitorios y baños pendientes. Sánchez reconoció que la continuidad depende de los fondos en la actual "situación complicada", pero reafirmó la decisión de "darle prioridad a esta obra".

Actualmente, el Hogar Sarmiento opera con un convenio de 12 plazas, las cuales se encuentran completas. Esta situación se vio agravada por el cierre de la modalidad de casa abrigo del Hogar Gomendio. "Por eso se decidió arrancar cuanto antes porque tenemos nenas alojadas en el Hogar Sarmiento y lo tenemos completo", afirmó el Secretario, quien también mencionó la idea de "proyectar otra ala de dormitorios para eventualmente ampliar el convenio con el Ministerio".