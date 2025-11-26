Alerta epidemiológica por sarampión: San Pedro fue una de las paradas de una familia uruguaya con la enfermedad

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras confirmar que cuatro ciudadanos uruguayos con diagnóstico de sarampión ingresaron al país desde Bolivia y viajaron por territorio argentino entre el 14 y el 16 de noviembre, haciendo paradas en múltiples localidades, incluida San Pedro.

La medida busca identificar rápidamente a los posibles contactos y reforzar la vigilancia de la Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en todas las jurisdicciones.

Itinerario de alto riesgo

Los cuatro casos corresponden a una misma familia, sin antecedentes de vacunación, que ingresó al país por la frontera de Yacuiba (Bolivia) - Salvador Mazza (Salta) el 14 de noviembre. La familia se desplazó en dos micros de larga distancia con destinos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y luego continuaron viaje hacia Uruguay.

Uno de los itinerarios que preocupa a las autoridades es el recorrido realizado por la empresa Balut Hermanos S.R.L., que partió de Salvador Mazza (Salta) el 14 de noviembre y llegó a Retiro (CABA) el 15 de noviembre.

Según el detalle de los itinerarios, esta unidad realizó ascenso y descenso de pasajeros en San Pedro, al igual que en otras ciudades bonaerenses como Campana y Escobar.

Otro de los micros utilizados, de la empresa Autobuses Quirquincho S.R.L., también tuvo una parada técnica en el Parador San Nicolás (Buenos Aires) en la mañana del 15 de noviembre.

Síntomas y recomendaciones urgentes

Los viajeros registraron los primeros síntomas entre el 11 y el 13 de noviembre. Dado el período de incubación, la ventana temporal para la aparición de síntomas en posibles contactos se extiende hasta el 12 de diciembre.

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda que cualquier persona que haya compartido viaje o haya estado en las paradas intermedias de los micros en los horarios citados, y que presente fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos, deberá concurrir de inmediato a un centro de salud indicando ser contacto de un caso confirmado de sarampión.

La cartera sanitaria subraya que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa y que las personas no vacunadas presentan el mayor riesgo. Por ello, se recomienda a la población verificar y completar los esquemas de vacunación según el Calendario Nacional, consultable en la web oficial. Para consultas, se encuentra habilitada la Línea 0800 Salud Responde (0800-222-1002).