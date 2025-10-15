Valentín Bravo, participó de un encuentro con Larroque y Cardozo sobre el futuro de los Juegos Bonaerenses

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense,, y el subsecretario de Deportes,, encabezaron este martes en Mar del Plata una reunión de trabajo con secretarios y secretarias de Deporte de los municipios, en el marco de la 34ª Final Provincial de los Juegos Bonaerenses. El encuentro, que tuvo lugar en el Gran Hotel Provincial, contó con la participación de, Director de Deportes de San Pedro.

Larroque destacó la "inversión sostenida" del gobierno provincial para sostener el evento, incluso "en tiempos muy difíciles, con un Gobierno nacional que decidió retirarse de las políticas deportivas y desfinanciar a las provincias".

“Haber puesto en marcha esta nueva edición es posible gracias al compromiso del gobernador Axel Kicillof, al trabajo articulado con los intendentes y al esfuerzo de las y los responsables de Deportes de los 135 municipios”, afirmó el Ministro.

En un mensaje con fuerte contenido político, Larroque contrastó el contexto nacional con el apoyo a la política deportiva provincial: “El pueblo bonaerense ha dado un mensaje contundente de que no quiere motosierra. Y que así como no le gustó que agredan a los jubilados, que los persigan, que agredan a las personas con discapacidad, también pone en valor al deporte que es una escuela de comunidad”.

El Ministro fue enfático al señalar: “No se jode con el deporte. No se jode con la discapacidad, que encuentran en el deporte y en la cultura un lugar de realización, un pequeño momento de ser felices en el marco de tanta dificultad”. Finalmente, concluyó: “Acá en la Provincia de Buenos Aires, con mucho esfuerzo, cuidando cada pesito, podemos realizar estos Juegos Bonaerenses. Y queremos ser el ejemplo —de la mano de Axel Kicillof— para toda la Argentina, de que se puede gobernar de otra manera”.

Por su parte, el subsecretario Cardozo resaltó el crecimiento de los Juegos, que en esta edición alcanzaron cerca del medio millón de participantes y reúnen a más de 30.000 finalistas en Mar del Plata. "Esta edición volvió a demostrar que el deporte es comunidad, identidad y oportunidades. Cada municipio es parte fundamental de esta construcción colectiva que une a la Provincia", indicó.

El encuentro, que contó con la presencia del director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni, y el director de Educación Física, Leonardo Troncoso, sirvió para abordar líneas de trabajo sobre el desarrollo deportivo en el territorio y el acompañamiento a clubes de barrio e instituciones comunitarias.

Los referentes municipales valoraron la continuidad de los Juegos como política pública inclusiva y destacaron el apoyo del Gobernador Kicillof y el Ministro Larroque.

Tras el encuentro, el Director de Deportes de San Pedro, Valentín Bravo, compartió en sus redes sociales: "Gran reunión con el Ministro Larroque y el Subsecretario Cardozo, donde se reafirmó la importancia de sostener los Juegos Bonaerenses y el apoyo al deporte local, a pesar de las restricciones. Un mensaje claro: el deporte y la inclusión son prioridad en la provincia".

Se anticipó que a partir de mañana, la reunión se ampliará con la llegada de subsecretarios, secretarios y ministros de Deportes de otras provincias para debatir la situación deportiva a nivel nacional. La instancia final de los Juegos Bonaerenses, que involucra a juventudes, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantados, continuará hasta el próximo sábado.