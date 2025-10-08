San Pedro fue sede de la Jornada Regional de Seguridad Ciudadana

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Con la participación de autoridades provinciales, municipales y fuerzas de seguridad de la región norte, se desarrolló hoy la Jornada Regional de Seguridad Ciudadana: Desafíos del Sistema de Seguridad Provincial. El encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Howard Johnson Marinas, fue organizado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Universitario Policial Provincial “Juan Vucetich”, en conjunto con la Municipalidad de San Pedro.
El evento reunió a secretarios y equipos técnicos de seguridad de diversos municipios de la región, jefes policiales y representantes de las fuerzas, con el objetivo central de analizar los desafíos del sistema de seguridad, fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado y compartir experiencias en prevención y gestión territorial.
En representación del intendente Cecilio Salazar, participó el jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, quien agradeció al Ministerio de Seguridad por haber elegido a San Pedro como sede del encuentro y resaltó la importancia de "continuar fortaleciendo la coordinación entre municipios y provincia". Estuvo acompañado por el presidente del HCD, Pablo Vlaeminck, el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, y el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni.
Por parte del Ministerio de Seguridad bonaerense, estuvieron presentes el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del AMBA y Capital, Andrés Horacio Escudero, y la subsecretaria de Emergencias, Alicia Marcela Salman. También asistieron el secretario de Extensión Universitaria del Instituto “Juan Vucetich”, Damián García, y el vicerrector del Instituto, Gonzalo García.
Durante la jornada, se llevaron a cabo paneles temáticos que abordaron la política de seguridad provincial, la gestión del riesgo y la articulación operativa entre los municipios y las fuerzas de seguridad.
Tanto el vicerrector del Instituto “Juan Vucetich”, Gonzalo García, como el subsecretario Andrés Escudero coincidieron en la relevancia de estos espacios de formación y planificación estratégica, que buscan "profesionalizar y modernizar el sistema de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires".
La Municipalidad de San Pedro destacó la cooperación institucional generada por la jornada, que promueve el desarrollo de políticas conjuntas “en beneficio de todos los bonaerenses”.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones