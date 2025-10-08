San Pedro fue sede de la Jornada Regional de Seguridad Ciudadana

Con la participación de autoridades provinciales, municipales y fuerzas de seguridad de la región norte, se desarrolló hoy la. El encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Howard Johnson Marinas, fue organizado por ely el, en conjunto con la

El evento reunió a secretarios y equipos técnicos de seguridad de diversos municipios de la región, jefes policiales y representantes de las fuerzas, con el objetivo central de analizar los desafíos del sistema de seguridad, fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado y compartir experiencias en prevención y gestión territorial.

En representación del intendente, participó el jefe de Gabinete,, quien agradeció al Ministerio de Seguridad por haber elegido a San Pedro como sede del encuentro y resaltó la importancia de. Estuvo acompañado por el presidente del HCD,, el secretario de Gobierno,, el secretario de Seguridad,, y el director de Defensa Civil,

Por parte del Ministerio de Seguridad bonaerense, estuvieron presentes el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del AMBA y Capital, Andrés Horacio Escudero, y la subsecretaria de Emergencias, Alicia Marcela Salman. También asistieron el secretario de Extensión Universitaria del Instituto “Juan Vucetich”, Damián García, y el vicerrector del Instituto, Gonzalo García.

Durante la jornada, se llevaron a cabo paneles temáticos que abordaron la, lay laentre los municipios y las fuerzas de seguridad.

Tanto el vicerrector del Instituto “Juan Vucetich”, Gonzalo García, como el subsecretario Andrés Escudero coincidieron en la relevancia de estos espacios de formación y planificación estratégica, que buscan "profesionalizar y modernizar el sistema de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires".

La Municipalidad de San Pedro destacó la cooperación institucional generada por la jornada, que promueve el desarrollo de políticas conjuntas “en beneficio de todos los bonaerenses”.