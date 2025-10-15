Salazar tomó juramento a cuatro nuevos secretarios de su gabinete municipal

El intendente Cecilio Salazar, tomó juramento a los nuevos secretarios que integran el gabinete municipal, en un acto de renovación de su equipo que se realizó en el despacho oficial y contó con la presencia de directores, delegados, empleados y familiares.

Los funcionarios que asumieron formalmente sus cargos son Isabel Carrasco como Secretaria de Salud, Luciano Arias como Secretario de Desarrollo Económico, Mariano Brañas como Secretario de Obras Públicas y Adrián Devito como Secretario de Servicios Públicos.

Durante la ceremonia, Salazar destacó la "trayectoria y capacidad" de los nuevos integrantes. “Apuesto mucho por esta nueva constitución del equipo. Confío plenamente en cada uno de ustedes y en su capacidad para seguir adelante”, afirmó.

El jefe comunal también se refirió al contexto nacional, señalando que las políticas del gobierno central han afectado de manera directa a los municipios. "Estamos atravesando tiempos muy complicados por decisiones que golpean a los trabajadores, los jubilados y a la obra pública, pero seguiremos de pie, trabajando con responsabilidad y vocación de servicio”, sostuvo.

Voces de los nuevos funcionarios

La primera en prestar juramento fue la Dra. Isabel Carrasco, quien agradeció la confianza y resaltó el valor del trabajo articulado en el área. “Asumo este desafío con la convicción de cuidar el bien más preciado que tenemos, que es la salud. La salud pública es un esfuerzo de todos”, señaló.

Por su parte, el Prof. Luciano Arias, nuevo Secretario de Desarrollo Económico, reflexionó sobre el panorama actual: “Vivimos una etapa muy difícil, con una economía devastada, pero vamos a seguir adelante con trabajo, ingenio y la verdad como bandera”.

En tanto, el Arq. Mariano Brañas, al asumir en Obras Públicas, mencionó el desafío de conducir un área clave en un contexto de dificultades económicas. Tras agradecer la confianza, recordó las obras realizadas por la gestión, valorando "decisiones acertadas que marcaron el crecimiento de San Pedro", y aseguró que el presente exige “poner ingenio y moverse día a día para sostener lo logrado”.

Finalmente, el Secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, se mostró emocionado y comprometido con su nuevo rol. “Agradecerte, Cecilio, por la confianza y por esta designación que me impulsa a seguir trabajando con más esfuerzo aún. Pondré el ciento uno por ciento de mí para que todo salga bien”, expresó.

Al cierre del acto, el Intendente Salazar dejó un mensaje de compromiso para todos los funcionarios: “Somos un equipo de trabajadores, venimos de lugares humildes y tenemos que hacer honor a eso. Estar al servicio de la gente, escucharla y atenderla siempre. El éxito de cada uno será el éxito de toda la comunidad”.

Con esta nueva conformación, el Municipio de San Pedro refuerza su equipo de gestión para los desafíos que se avecinan.