Patín carrera: Huincaló bicampeón en el Nacional de Escuelas y Transición

Elrevalidó su título y se consagróde Patín Carrera este sábado en la pista olímpica de Vicente López. La delegación sampedrina se impuso en el, confirmando su dominio en la disciplina a nivel federal.

Con un total de 22 patinadores, el equipo de Huincalo fue el mejor entre 17 clubes provenientes de distintas provincias, incluyendo fuertes competidores de Corrientes, La Pampa, Entre Ríos y San Juan.

Este logro histórico, que ratifica el campeonato obtenido el año pasado, es el resultado del trabajo y la dedicación bajo la dirección técnica del reconocido entrenador "Cholo" Benítez, con el invaluable apoyo logístico de la delegada Celeste Benítez.