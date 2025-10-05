Patín carrera: Huincaló bicampeón en el Nacional de Escuelas y Transición

Con el apoyo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás , que desplegó dos dotaciones completas en la jurisdicción para tareas de refuerzo, la policía logró la aprehensión de varias personas en distintos incidentes registrados durante la última jornada, incluyendo detenciones por disturbios, amenazas y la recuperación de una motocicleta con pedido de secuestro activo.
El Club Huincalo de San Pedro revalidó su título y se consagró bicampeón nacional de Patín Carrera este sábado en la pista olímpica de Vicente López. La delegación sampedrina se impuso en el 2do. Nacional de Escuelas y Transición, confirmando su dominio en la disciplina a nivel federal.
Con un total de 22 patinadores, el equipo de Huincalo fue el mejor entre 17 clubes provenientes de distintas provincias, incluyendo fuertes competidores de Corrientes, La Pampa, Entre Ríos y San Juan.
Este logro histórico, que ratifica el campeonato obtenido el año pasado, es el resultado del trabajo y la dedicación bajo la dirección técnica del reconocido entrenador "Cholo" Benítez, con el invaluable apoyo logístico de la delegada Celeste Benítez.
