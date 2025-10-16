Inauguran el primer tramo de la "Escalera de la Misericordia", un proyecto de arte urbano en mosaico

La Municipalidad de San Pedro inaugurará este viernes 17 de octubre a las 11:00 horas el primer tramo de la, una intervención artística en mosaico que se suma alde la ciudad, impulsado por la Dirección de Cultura.

El proyecto, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, fue llevado a cabo íntegramente por las alumnas del Taller de Mosaico “Animate, vos valés”, bajo la coordinación de la arquitecta y tallerista María Luz Méndez.

Las participantes plasmaron su creatividad y trabajo colectivo en esta escalera, con el objetivo de embellecer el espacio público, poner en valor el patrimonio urbano y fomentar la expresión artística comunitaria.

Según informaron desde el municipio, la inauguración de este primer tramo "representa un nuevo avance en la recuperación y embellecimiento de los espacios públicos de la ciudad, a través del arte y la participación vecinal".