Hockey: El Sub 16 de Náutico se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell

Elvolvió a celebrar en el hockey regional. El equipofemenino se consagró campeón deldisputado este domingo en Bahía Blanca, al superar en una emocionante final apor

Los goles que sellaron el triunfo y el título fueron obra de Bernardita Cejas Duarte y Faustina Franzoia. Cejas Duarte fue además reconocida como la mejor jugadora de la final, coronando la excelente performance del equipo.

"El Celeste" cerró una campaña casi perfecta, manteniendo el invicto a lo largo de todo el certamen con cuatro victorias y un empate. En la fase inicial, goleó 6 a 0 a Sporting de Mar del Plata, 3 a 0 a Rivadavia de Lincoln, y empató 0 a 0 justamente con Villa Gesell. Su paso a la final se aseguró con una contundente goleada por 5 a 1 ante Universitario de Bahía Blanca en semifinales.

Además del título, Náutico se llevó la distinción de la valla menos vencida del torneo, habiendo recibido solo dos goles en contra. Este logro fue mérito de la destacada actuación de la arquera Felicitas Capetillo.

El éxito en Bahía Blanca ratifica el gran momento de esta camada de jugadoras, ya que gran parte del plantel había logrado el título del CRC Sub 14 el año pasado en Pinamar. La continuidad y el crecimiento de esta base se evidenciaron bajo la dirección técnica de Jordana Bitonte, asistida por Candela Garrote, y con Rocío Rodríguez como jefa de equipo.

El plantel campeón estuvo integrado por: Alma Muñoz, Almendra Santi, Bernardita Cejas Duarte, Catalina Olivera, Delfina Pitzinger, Emilia Picornell, Faustina Franzoia, Felicitas Capetillo, Isabella Biain, Jazmín Calabressi, Julia Gispert, Justina Noseda, Mailin Zuvilivia, Martina Pitzinger, Renata Cao, Sara Podestá y Yasmin Muratone.

El club destacó y agradeció el "enorme esfuerzo" de la subcomisión, el plantel y el cuerpo técnico, además del constante apoyo del numeroso grupo de padres y familias que acompañaron a las jugadoras.