Otras dos motos con escape deficiente retenidas en operativos de tránsito

Los operativos de control vehicular a cargo de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad continuaron este fin de semana. Los inspectores a cargo de Armando Caballero, con apoyo policial, lograron identificar e incautar otras dos motos en infracción. 

Hockey: El Sub 16 de Náutico se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell

 


El Club Náutico San Pedro volvió a celebrar en el hockey regional. El equipo Sub 16 femenino se consagró campeón del Campeonato Regional de Clubes (CRC) disputado este domingo en Bahía Blanca, al superar en una emocionante final a Polideportivo Villa Gesell por 2 a 1.

Los goles que sellaron el triunfo y el título fueron obra de Bernardita Cejas Duarte y Faustina Franzoia. Cejas Duarte fue además reconocida como la mejor jugadora de la final, coronando la excelente performance del equipo.

"El Celeste" cerró una campaña casi perfecta, manteniendo el invicto a lo largo de todo el certamen con cuatro victorias y un empate. En la fase inicial, goleó 6 a 0 a Sporting de Mar del Plata, 3 a 0 a Rivadavia de Lincoln, y empató 0 a 0 justamente con Villa Gesell. Su paso a la final se aseguró con una contundente goleada por 5 a 1 ante Universitario de Bahía Blanca en semifinales.

Además del título, Náutico se llevó la distinción de la valla menos vencida del torneo, habiendo recibido solo dos goles en contra. Este logro fue mérito de la destacada actuación de la arquera Felicitas Capetillo.

El éxito en Bahía Blanca ratifica el gran momento de esta camada de jugadoras, ya que gran parte del plantel había logrado el título del CRC Sub 14 el año pasado en Pinamar. La continuidad y el crecimiento de esta base se evidenciaron bajo la dirección técnica de Jordana Bitonte, asistida por Candela Garrote, y con Rocío Rodríguez como jefa de equipo.

El plantel campeón estuvo integrado por: Alma Muñoz, Almendra Santi, Bernardita Cejas Duarte, Catalina Olivera, Delfina Pitzinger, Emilia Picornell, Faustina Franzoia, Felicitas Capetillo, Isabella Biain, Jazmín Calabressi, Julia Gispert, Justina Noseda, Mailin Zuvilivia, Martina Pitzinger, Renata Cao, Sara Podestá y Yasmin Muratone.

El club destacó y agradeció el "enorme esfuerzo" de la subcomisión, el plantel y el cuerpo técnico, además del constante apoyo del numeroso grupo de padres y familias que acompañaron a las jugadoras.