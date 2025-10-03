Escuelas recuperaron más de 4.300 kilos de residuos reciclables en un mes

La Municipalidad de San Pedro informó que, a un mes de su puesta en marcha, el programa piloto delogró la recuperación de, gracias a la activa participación de la comunidad educativa del distrito.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio, se desarrolla en diversas escuelas con el objetivo central de fortalecer la conciencia ambiental desde el ámbito educativo.

El programa cuenta con el acompañamiento directo de los recuperadores urbanos de la Planta Municipal de Separación y Valorización. Según el Municipio, el éxito de cada jornada de recolección es posible gracias al "compromiso y la participación activa" de las instituciones educativas, sus docentes, alumnos y familias.

El programa “Desde el Aula” se consolida como una "herramienta concreta de educación y de economía circular", ya que permite transformar residuos en recursos y reducir los volúmenes destinados a disposición final. Las autoridades municipales destacaron que la iniciativa contribuye a la construcción de "una ciudad más responsable y sostenible".