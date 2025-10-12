Encuentran a un hombre sin vida tras un incendio en su vivienda

El cuerpo sin vida de un hombre de alrededor de 70 años fue encontrado en el interior de una vivienda ubicada en General Pueyrredón 475, que se incendió en la noche del domingo.

Vecinos advirtieron el siniestro e intentaron ingresar al inmueble, aunque no pudieron hacerlo por el humo y el fuego que invadía el lugar.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios tomaron intervención para extinguir las llamas y constataron el deceso.

Si bien todo apunta a que el fallecimiento se produjo por asfixia, la Justicia ordenó la realización de una operación de autopsia que se practicará en la morgue judicial.