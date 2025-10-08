El periodista Osvaldo Logares presenta su libro "Testimonios" en el Club Náutico

En el marco de los festejos por el, se llevará a cabo la presentación del librodel reconocido periodista

La actividad, con entrada libre y gratuita para todo público, tendrá lugar el próximo lunes 13 de octubre a las 19:30 horas en las instalaciones del "Club Viejo" de la emblemática institución sampedrina.

Publicada por Editorial Desiderata, la obra condensa cuarenta y cuatro capítulos que son el resultado de cincuenta años de trayectoria periodística de Logares, reuniendo entrevistas profundas y distendidas con figuras clave de la historia reciente.

Entre las personalidades destacadas que el autor entrevistó, y cuyos relatos se encuentran en el libro, figuran figuras nacionales de la talla de René Favaloro, Jorge Luis Borges, Juan Domingo Perón, Diego Maradona, el Papa Francisco, Astor Piazzolla y Juan Manuel Fangio.

La dimensión de su carrera también se refleja en la presencia de figuras internacionales como Mijaíl Gorbachov, Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, Frank Sinatra o Joan Manuel Serrat.

Sobre el autor

Héctor Osvaldo Logares es un periodista de vasta trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos. Trabajó en diarios como Clarín y La Nación, y en radio se destacó en programas emblemáticos de Radio Rivadavia como Fontana Show y Rapidísimo. En televisión, fue parte del equipo que lanzó Todo Noticias (TN) en 1993. Su carrera se ha consolidado por la cobertura de los principales hechos políticos y sociales de la Argentina a lo largo de casi cuatro décadas.