El Club Náutico inaugura una muestra artística por su aniversario

El Club Náutico San Pedro (CNSP) inauguró esta tarde una muestra artística en el marco de las actividades por su mes aniversario. La exposición se lleva a cabo en las instalaciones del histórico edificio conocido como el Club Viejo y estará abierta al público hasta el domingo 19 de octubre.

La apertura de la muestra se realizó este jueves a las 19 horas y contó con una nutrida presencia de socios, vecinos y los artistas que participan de la iniciativa.

La exposición reúne el trabajo de destacados creadores sampedrinos y busca poner en valor el arte local. Los artistas cuyas obras se exhiben son: Graciela Armengol, Guillermina Berola, Miriam Bonilla, Karina Chiarella, Vicky Camascasse, Felicitas Fariña, Patricia Garavaglia, Virginia Hall, Claudio Hernández, Ernestina Iparraguirre, María Luz Méndez, Facundo Monteverde, Majo Mora, Guadalupe Nava, Pamela Rivas, José María Villafuerte y Lucas Zapulla.

La muestra cuenta con acceso libre y gratuito y puede visitarse este jueves y viernes de 19 a 21 horas. El fin de semana, sábado y domingo, los horarios de visita serán de 17 a 20 horas.

La actividad se realiza con la colaboración del Museo Histórico Regional “Fray José María Bottaro”.