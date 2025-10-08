Docentes realizaron una jornada de protesta en reclamo de financiamiento y la restitución del FONID

Docentes nucleados en la, llevaron a cabo este miércoles unacontra lo que denominan las políticas de "ajuste y desfinanciamiento" implementadas por el Gobierno Nacional.

En San Pedro, la movilización, que se enmarca en la continuidad de un plan de lucha en defensa de la Educación Pública, se realizó en la plaza Belgrano, en coincidencia con la habitual concentración de jubilados y pensionados.

Los educadores manifestaron su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sistema educativo y los derechos laborales. El pliego de reclamos incluye puntos centrales como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya eliminación ha impactado directamente en los salarios.

Además, la jornada se centró en lay de. La docencia también exigió lacomo ámbito de discusión y acuerdo de condiciones laborales y salariales a nivel federal.

Otro de los puntos de fuerte rechazo fue el Presupuesto 2026 propuesto por el Ejecutivo Nacional, al que consideran insuficiente para garantizar el funcionamiento óptimo de las escuelas. En contrapartida, los gremios abogaron por la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que incremente la inversión en el sector.

Finalmente, el sector docente puso énfasis en la necesidad de asegurar el financiamiento para la Ley de Educación Técnica Profesional, destacando que la unidad y la lucha son los caminos para construir las defensas necesarias ante el actual contexto económico y político.

"Convencidos de que la lucha se construye en Unidad", fue la consigna que motorizó la jornada de acción en diversos puntos de la provincia.