Detienen a un hombre con indumentaria robada de un local infantil

Personal de la Estación Comunal de San Pedro logró la aprehensión de unque deambulaba por la vía pública transportando una gran cantidad de. La mercadería fue identificada como la sustraída en unperpetrado horas antes en un comercio local.

El operativo se concretó en horas de la tarde, cuando un móvil policial divisó al sujeto en la calle Las Provincias al 2400. Según el reporte, el hombre intentó cambiar de dirección de manera sospechosa al advertir la presencia del patrullero.

Al proceder a su identificación y requisa, los efectivos hallaron en su poder una bolsa negra repleta de prendas nuevas, las cuales aún conservaban etiquetas y perchas de madera. La indumentaria coincidía plenamente con la sustraída durante la madrugada de un local de ropa infantil ubicado en la calle Beaumont al 70.

Ante la evidencia, el masculino fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial junto con los elementos recuperados.

La UFI N∘07 de San Pedro, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, avaló el accionar policial y dispuso la imputación del detenido por los delitos de “ROBO y ENCUBRIMIENTO”, ordenando su alojamiento a disposición de la justicia.

La totalidad de los elementos sustraídos fue restituida a su legítimo propietario. Por su parte, el personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) continúa con las tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, con el objetivo de identificar a posibles cómplices y avanzar en el esclarecimiento total del hecho.