Copa PAÍS: San Pedro quedó eliminado por penales tras una histórica actuación

El equipo de San Pedro quedó eliminado en cuartos de final de la Copa PAIS, al caer derrotado en tiros desde el puntos del penal por su par de General Alvear de Mendoza en un partido disputado en el Estadio General San Martín.

El conjunto dirigido por Andrés Franzoia ganó el partido en el tiempo regular por 1 a 0, con gol de Joaquín Biaín a los 32 minutos del primer tiempo, dejando igualada la serie, tras el 2-1 para los mendocinos en la ida.

Dante Barroso fue el gran responsable de la clasificación de los visitantes, tras tapar varias jugadas en el partido, atajar los penales ejecutados por Baez Corradi y Fabricio Saccá y convertir el tiro definitivo.

Los alvearenses esperan ahora por su rival en las semifinales nacionales, que saldrá del cruce entre Tandil y Neuquén.