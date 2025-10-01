Jubilados Autoconvocados realizaron capacitación electoral y reiteraron su crítica al gobierno nacional

  El grupo Jubilados y Jubiladas de San Pedro Autoconvocados llevó a cabo una actividad en la Plaza Belgrano de esta ciudad, que combinó una capacitación sobre el nuevo sistema de votación con la reiteración de sus críticas a las políticas del gobierno nacional. La convocatoria se realizó hoy, miércoles 1° de octubre, a las 16 horas. Los asistentes participaron de una jornada informativa sobre el uso de la Boleta Única de Papel , el sistema que se empleará en los comicios del próximo 26 de octubre. La actividad, abierta a toda la comunidad, fue el inicio de una serie de encuentros que se replicarán en distintos puntos de la ciudad durante las próximas semanas para informar sobre el proceso electoral.

Copa PAÍS: San Pedro quedó eliminado por penales tras una histórica actuación


El equipo de San Pedro quedó eliminado en cuartos de final de la Copa PAIS, al caer derrotado en tiros desde el puntos del penal por su par de General Alvear de Mendoza en un partido disputado en el Estadio General San Martín. 

El conjunto dirigido por Andrés Franzoia ganó el partido en el tiempo regular por 1 a 0, con gol de Joaquín Biaín a los 32 minutos del primer tiempo, dejando igualada la serie, tras el 2-1 para los mendocinos en la ida. 

Dante Barroso fue el gran responsable de la clasificación de los visitantes, tras tapar varias jugadas en el partido, atajar los penales ejecutados por Baez Corradi y Fabricio Saccá y convertir el tiro definitivo. 

Los alvearenses esperan ahora por su rival en las semifinales nacionales, que saldrá del cruce entre Tandil y Neuquén.