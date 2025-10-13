Cierre del ciclo “Creando Conciencia” con un encuentro sobre diabetes y medicina ayurvédica

La Secretaría de Salud, anunció la realización del último encuentro del año del ciclo, un espacio dedicado a la promoción de hábitos saludables y el bienestar integral de la comunidad.

La jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de octubre a las 9:00 horas y se centrará en la temática de la diabetes, integrando una perspectiva holística.

Bajo el título “Diabetes: educación y equilibrio desde la mirada ayurvédica”, la charla estará a cargo de la Dra. Yanina De Vincenzi. La especialista brindará herramientas para la prevención y la gestión de la enfermedad a través de los principios de la medicina ayurvédica, que hace hincapié en el equilibrio del cuerpo y la mente.

El encuentro es de carácter libre y gratuito y tendrá lugar en la Casa de la Cultura SEC, ubicada en Mitre 455.