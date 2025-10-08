Capacitan a personal municipal para reordenar sendas peatonales y estacionamiento de motos

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, puso en marcha una jornada de capacitación dirigida al personal municipal con el fin de mejorar lay reordenar los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas en el centro de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en un plan integral de señalización y demarcación vial que la Secretaría está implementando en diversos sectores urbanos, incluyendo la pintura de sendas, cordones y zonas de estacionamiento.

En esta primera fase operativa, el trabajo se centra en elque actualmente se encuentran sobre las calleshacia sus respectivas calles transversales.

Según comunicaron fuentes municipales, el objetivo de esta redistribución es mejorar la circulación, reducir situaciones de riesgo y ordenar el tránsito vehicular en las arterias principales del casco urbano. Las tareas buscan profesionalizar las acciones de señalización, asegurando la correcta aplicación de la normativa y la pintura de las marcas viales.