Capacitan a personal municipal para reordenar sendas peatonales y estacionamiento de motos

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro llevó a cabo un nuevo taller de estampado en tela en la sede del Programa Envión Depietri . La iniciativa combinó la creatividad, el trabajo comunitario y la conciencia ambiental al enfocarse en la confección de bolsas ecológicas. La propuesta central consistió en la creación de bolsas de tela que podrán utilizarse como mochilas escolares o bolsas de mandados, promoviendo de esta manera el cuidado del medio ambiente y revalorizando el trabajo artesanal. Cada diseño fue concebido como una pieza "única e irrepetible", según informaron desde el municipio.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, puso en marcha una jornada de capacitación dirigida al personal municipal con el fin de mejorar la demarcación de sendas peatonales y reordenar los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas en el centro de la ciudad.
La iniciativa se enmarca en un plan integral de señalización y demarcación vial que la Secretaría está implementando en diversos sectores urbanos, incluyendo la pintura de sendas, cordones y zonas de estacionamiento.
En esta primera fase operativa, el trabajo se centra en el traslado de los "cajones" de motos que actualmente se encuentran sobre las calles Mitre y Pellegrini hacia sus respectivas calles transversales.
Según comunicaron fuentes municipales, el objetivo de esta redistribución es mejorar la circulación, reducir situaciones de riesgo y ordenar el tránsito vehicular en las arterias principales del casco urbano. Las tareas buscan profesionalizar las acciones de señalización, asegurando la correcta aplicación de la normativa y la pintura de las marcas viales.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones