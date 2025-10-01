Canotaje: Club Náutico reconoció a palistas destacados tras competencias internacionales

Elrealizó una entrega de distinciones a sus deportistas de canotaje en el Salón Social. Se reconoció apor su participación en losen República Checa, y apor sus resultados en elde Paraguay.

El encuentro fue abierto por el Comodoro Dr. Mauricio Gugger. El directivo destacó el trabajo de los deportistas, el crecimiento de la disciplina y la labor de entrenadores y la Subcomisión.

Los palistas recibieron cuadros alusivos. También se les entregó un presente del Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro, en reconocimiento a sus logros en representación de la comunidad.