Jubilados Autoconvocados realizaron capacitación electoral y reiteraron su crítica al gobierno nacional

  El grupo Jubilados y Jubiladas de San Pedro Autoconvocados llevó a cabo una actividad en la Plaza Belgrano de esta ciudad, que combinó una capacitación sobre el nuevo sistema de votación con la reiteración de sus críticas a las políticas del gobierno nacional. La convocatoria se realizó hoy, miércoles 1° de octubre, a las 16 horas. Los asistentes participaron de una jornada informativa sobre el uso de la Boleta Única de Papel , el sistema que se empleará en los comicios del próximo 26 de octubre. La actividad, abierta a toda la comunidad, fue el inicio de una serie de encuentros que se replicarán en distintos puntos de la ciudad durante las próximas semanas para informar sobre el proceso electoral.

Canotaje: Club Náutico reconoció a palistas destacados tras competencias internacionales

 


El Club Náutico San Pedro realizó una entrega de distinciones a sus deportistas de canotaje en el Salón Social. Se reconoció a Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez por su participación en los Olympic Hopes en República Checa, y a Gonzalo Carreras por sus resultados en el Panamericano y Sudamericano de Paraguay.

El encuentro fue abierto por el Comodoro Dr. Mauricio Gugger. El directivo destacó el trabajo de los deportistas, el crecimiento de la disciplina y la labor de entrenadores y la Subcomisión.

Los palistas recibieron cuadros alusivos. También se les entregó un presente del Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro, en reconocimiento a sus logros en representación de la comunidad.