El Programa de Gestión de Residuos con Inclusión Social superó las 500 toneladas de material reciclado

 Desde la puesta en marcha del Programa de Gestión Integral de Residuos con Inclusión Social (PGIRSU), se recuperaron más de 500 toneladas de materiales reciclables. La cifra se logró a través del trabajo de la Planta Municipal de Separación y Valorización. La Dirección de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, informó que desde junio de 2023 se registraron más de 513.000 kilos de residuos reciclables secos recuperados. Este resultado es producto del trabajo de los equipos municipales, los recuperadores urbanos y la participación de la comunidad sampedrina en la separación de residuos.

Avanza la obra de cloacas y red de agua en el Barrio Cooperativa Independencia


 La Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de San Pedro, a cargo de Adrián Devito, continúa ejecutando la obra de cloacas y red de agua en el Barrio Cooperativa Independencia. La intervención se destaca por ser planificada y llevada a cabo de manera coordinada con la Dirección de Comisiones de Fomento, encabezada por Celina Bronce, y la propia Comisión de Fomento del barrio, representada en esta instancia por la vecina Sabrina Genta.

La iniciativa se inscribe en el marco del compromiso de la gestión del intendente Cecilio Salazar de acercar soluciones concretas a los barrios, fortaleciendo la presencia del Estado local y el trabajo mancomunado con la comunidad. En un contexto nacional de complejidad, la continuidad de estas obras reafirma la decisión municipal de sostener acciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos.


La obra se desarrolla mediante un "esquema solidario", en el cual la colaboración entre la Secretaría, la Dirección y la Comisión de Fomento permitió avanzar con esta infraestructura fundamental: los vecinos aportaron los materiales necesarios, mientras que el Municipio proveyó la mano de obra, maquinaria y el acompañamiento técnico.

Se trata de una obra largamente esperada por la comunidad, que actualmente se encuentra en etapa de ejecución. Su concreción no sólo mejorará las condiciones sanitarias y la calidad de vida de las familias del barrio, sino que también subraya la capacidad de trabajo coordinado y efectivo entre el Estado municipal y la organización vecinal. 