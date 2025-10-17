Avanza la obra de cloacas y red de agua en el Barrio Cooperativa Independencia

La Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de San Pedro, a cargo de Adrián Devito, continúa ejecutando la obra de cloacas y red de agua en el Barrio Cooperativa Independencia. La intervención se destaca por ser planificada y llevada a cabo de manera coordinada con la Dirección de Comisiones de Fomento, encabezada por Celina Bronce, y la propia Comisión de Fomento del barrio, representada en esta instancia por la vecina Sabrina Genta.

La iniciativa se inscribe en el marco del compromiso de la gestión del intendente Cecilio Salazar de acercar soluciones concretas a los barrios, fortaleciendo la presencia del Estado local y el trabajo mancomunado con la comunidad. En un contexto nacional de complejidad, la continuidad de estas obras reafirma la decisión municipal de sostener acciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos.

La obra se desarrolla mediante un "esquema solidario", en el cual la colaboración entre la Secretaría, la Dirección y la Comisión de Fomento permitió avanzar con esta infraestructura fundamental: los vecinos aportaron los materiales necesarios, mientras que el Municipio proveyó la mano de obra, maquinaria y el acompañamiento técnico.

Se trata de una obra largamente esperada por la comunidad, que actualmente se encuentra en etapa de ejecución. Su concreción no sólo mejorará las condiciones sanitarias y la calidad de vida de las familias del barrio, sino que también subraya la capacidad de trabajo coordinado y efectivo entre el Estado municipal y la organización vecinal.