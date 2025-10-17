Avanza la obra de cloacas y red de agua en el Barrio Cooperativa Independencia

El Programa de Gestión de Residuos con Inclusión Social superó las 500 toneladas de material reciclado
El Programa de Gestión de Residuos con Inclusión Social superó las 500 toneladas de material reciclado
Desde la puesta en marcha del Programa de Gestión Integral de Residuos con Inclusión Social (PGIRSU), se recuperaron más de 500 toneladas de materiales reciclables. La cifra se logró a través del trabajo de la Planta Municipal de Separación y Valorización. La Dirección de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, informó que desde junio de 2023 se registraron más de 513.000 kilos de residuos reciclables secos recuperados. Este resultado es producto del trabajo de los equipos municipales, los recuperadores urbanos y la participación de la comunidad sampedrina en la separación de residuos.