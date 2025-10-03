Aprehendieron a un delincuente que asaltó a menores a punta de pistola

Un delincuente defue aprehendido ayer por la mañana en San Pedro, luego de un rápido operativo policial coordinado por eltras recibir alertas por el 911. El sujeto había robado a dos adolescentes y amenazaba a transeúntes con un arma de fuego.

El hecho se inició cuando el personal policial fue notificado de que un individuo estaba intimidando a vecinos con una pistola. Mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad, se logró ubicar al sospechoso y lograr su reducción en la calle Manuel Iglesias al 1400.

Al momento de la aprehensión, el delincuente, identificado como un "reconocido delincuente" local, portaba una pistola calibre .22 que se encontraba cargada y lista para disparar. El rápido accionar permitió el secuestro del arma, que tenía munición en recámara y cinco proyectiles más, evitando así un posible desenlace trágico.

Además, el sujeto tenía en su poder dos mochilas con útiles escolares, elementos que minutos antes había robado a dos adolescentes de 16 y 17 años, a quienes amenazó apuntándoles con el arma en pleno barrio.

La Fiscalía N° 7, a cargo de la Dra. Viviani, avaló la aprehensión y el secuestro del arma. Asimismo, dispuso la restitución inmediata de los elementos robados a los damnificados. El delincuente quedó formalmente aprehendido e imputado por el delito de "Robo Agravado por el uso de arma de fuego", y permanece a disposición de la justicia.