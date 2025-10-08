Alerta por estafas inmobiliarias: Advierten sobre fraudes en la venta y alquiler de propiedades

La Cámara Inmobiliaria de San Pedro emitió una advertencia a la comunidad ante un incremento de los intentos de fraude vinculados a falsas inmobiliarias o a particulares que ofrecen propiedades a través de plataformas digitales y redes sociales. El objetivo principal de estas maniobras es obtener transferencias de dinero o información personal sensible de manera ilegítima.

Según el comunicado de la entidad, los estafadores utilizan métodos que buscan generar confianza, como el envío de audios por WhatsApp y la simulación de conversaciones serias, pero que en realidad buscan concretar una estafa. Se han registrado casos donde se solicitan adelantos de dinero o información sensible sin ofrecer las garantías ni la documentación legal correspondiente.

"En los últimos tiempos se han registrado varios casos de intentos de fraude," señaló la Cámara Inmobiliaria, alertando sobre los perjuicios económicos y personales que generan estas ofertas engañosas.

Recomendaciones para operar de forma segura

Desde la Cámara Inmobiliaria de San Pedro, se brindaron una serie de recomendaciones esenciales para que los vecinos actúen con precaución y responsabilidad al buscar, vender o alquilar una propiedad:

Asesoramiento profesional: Asesorarse siempre con profesionales matriculados y con inmobiliarias reconocidas que puedan garantizar seguridad, respaldo y transparencia en cada paso de la operación.

Verificación de Matrícula: Es fundamental verificar la matrícula del corredor o la inmobiliaria y confirmar que se encuentren habilitados oficialmente .

No transferir sin garantías: Evitar realizar transferencias o entregar dinero antes de haber visitado la propiedad y firmado la documentación formal pertinente.

Desconfiar de ofertas dudosas: Desconfiar de ofertas que parezcan "demasiado buenas para ser verdad" o de aquellos que eviten brindar información completa o documentación verificable del inmueble.

Para brindar mayor tranquilidad, la entidad invita a la comunidad a consultar el listado oficial de profesionales matriculados en su sitio web www.cmcpsp.ar, donde también se pueden realizar consultas o informar sobre posibles situaciones irregulares.

La Cámara Inmobiliaria concluyó haciendo un llamado a "cuidar entre todos la confianza, la seguridad y la transparencia en las operaciones inmobiliarias", asegurando que el acompañamiento de profesionales matriculados es la clave para una decisión segura.