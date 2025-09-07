Valentín Bravo: “Muchas emociones a la hora de entrar al cuarto oscuro”

El primer candidato a concejal por Fuerza Patria, Valentín Bravo, emitió temprano su voto en el Colegio San Francisco de Asís.

Al momento de hacerlo, en declaraciones a la transmisión conjunta realizada por los medios de San Pedro, dijo emocionarse al recordar a su padre.

“Muchas emociones juntas a la hora de entrar al cuarto oscuro, se me cayeron un par de lágrimas por mi viejo. Desde chiquito siempre acompañándolo, eso para mí es muy importante, la familia le deja legados a uno y gracias dios mi familia me ha dejado mucho a mí”, expresó.

En relación a su candidatura, agradeció el respaldo dado por el intendente Cecilio Salazar, y adelantó que durante toda la jornada estará recorriendo escuelas y, finalmente, esperando los resultados del escrutinio en el Centro Cosmopolita.