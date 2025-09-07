Valentín Bravo: “Muchas emociones a la hora de entrar al cuarto oscuro”

Analía Corvino, candidata en tercer lugar a diputada por la Libertad Avanza por la segunda sección electoral, emitió su voto en la Escuela 6 y advirtió algunas situaciones que consideró irregulares dentro de los centros de votación “Como sabemos que pasa siempre, hay situaciones que no deben pasar en las escuelas pero se ve que hay gente preocupada desde tempano por si pierde y quieren hacer daño desde temprano y generan un malestar tanto en la gente que va a votar como con los fiscales que están en las mesas”, señaló.
El primer candidato a concejal por Fuerza Patria, Valentín Bravo, emitió temprano su voto en el Colegio San Francisco de Asís.
Al momento de hacerlo, en declaraciones a la transmisión conjunta realizada por los medios de San Pedro, dijo emocionarse al recordar a su padre.
“Muchas emociones juntas a la hora de entrar al cuarto oscuro, se me
cayeron un par de lágrimas por mi viejo. Desde chiquito siempre acompañándolo,
eso para mí es muy importante, la familia le deja legados a uno y gracias dios
mi familia me ha dejado mucho a mí”, expresó.
En relación a su candidatura, agradeció el respaldo dado por
el intendente Cecilio Salazar, y adelantó que durante toda la jornada estará
recorriendo escuelas y, finalmente, esperando los resultados del escrutinio en
el Centro Cosmopolita.
