Partido Libertario: no llegaron las boletas en las urnas

Analía Corvino, candidata en tercer lugar a diputada por la Libertad Avanza por la segunda sección electoral, emitió su voto en la Escuela 6 y advirtió algunas situaciones que consideró irregulares dentro de los centros de votación “Como sabemos que pasa siempre, hay situaciones que no deben pasar en las escuelas pero se ve que hay gente preocupada desde tempano por si pierde y quieren hacer daño desde temprano y generan un malestar tanto en la gente que va a votar como con los fiscales que están en las mesas”, señaló.
Fernando Javier Altolaguirre, candidato a primer concejal por el Partido Libertario (Lista 1006), denunció la faltante de boletas en las urnas.
“Estoy muy decepcionado con el partido. Avanza Libertad tiene boletas adentro y la nuestra no tiene, es ilógico”, declaró. “Tengo la sospecha de que esto es a propósito”, manifestó el candidato.
Altolaguirre dijo además que tienen solo 12 fiscales, muchos
menos de los que habían comprometido su trabajo con el partido. “Voy a ver qué
sucedió con esto porque me subieron a esto y me terminaron abandonando”,
lamentó.
Desilusionado con la situación, agregó que van a “dar pelea”
aunque tiene “muchas sospechas de muchas cosas”.
“Mientras tanto esperamos que los presidentes de mesa nos
dejen ingresar para colocar nuestras boletas”, expresó.
