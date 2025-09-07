Partido Libertario: no llegaron las boletas en las urnas

Fernando Javier Altolaguirre, candidato a primer concejal por el Partido Libertario (Lista 1006), denunció la faltante de boletas en las urnas.

“Estoy muy decepcionado con el partido. Avanza Libertad tiene boletas adentro y la nuestra no tiene, es ilógico”, declaró. “Tengo la sospecha de que esto es a propósito”, manifestó el candidato.

Altolaguirre dijo además que tienen solo 12 fiscales, muchos menos de los que habían comprometido su trabajo con el partido. “Voy a ver qué sucedió con esto porque me subieron a esto y me terminaron abandonando”, lamentó.

Desilusionado con la situación, agregó que van a “dar pelea” aunque tiene “muchas sospechas de muchas cosas”.

“Mientras tanto esperamos que los presidentes de mesa nos dejen ingresar para colocar nuestras boletas”, expresó.