Mosquera cuestionó a Rey y lo desafió a debatir en el Concejo: “No se animó nunca”

El candidato de Nuevos Aires, Damián Mosquera, celebró el desempeño de su espacio en las elecciones legislativas de San Pedro pero apuntó con dureza contra Ariel Rey, de La Libertad Avanza, a quien tildó de haber sido “irrespetuoso” y de no haber aceptado discutir propuestas durante la campaña.
“Quiero decirle a Rey que no sea irrespetuoso, que estaba
equivocado. En el Concejo Deliberante vamos a poder debatir, ya que él no se
animó a debatir nunca. Perdón por el descargo, no me lo pude cruzar en la calle
para decírselo personalmente. Lo invito a debatir en el Concejo Deliberante las veces que sea”,
afirmó Mosquera.
El dirigente remarcó que “primero hay que tener un poquito de respeto” y advirtió que “no porque alguien tenga más herramientas materiales para competir puede arrogarse la única oposición”. En ese sentido, aseguró: “También somos oposición dentro de otro espacio, que nadie se arrogue la única oposición”.
A pesar de las críticas, Mosquera felicitó a los principales
candidatos y valoró el esfuerzo de su agrupación durante la campaña: “En 15
días hicimos algo estoico. Competimos con espacios con mucha estructura, pero
el sampedrino eligió una forma de construcción distinta, confió en nuestra
palabra y en nuestro laburo. Eso es lo que nos enorgullece”.
Finalmente, el referente de Nuevos Aires ratificó sus
aspiraciones políticas de cara al futuro: “Nosotros queremos esto para San
Pedro, que todos seamos iguales. Vamos a trabajar para que en 2027 seamos la
opción que gobierne San Pedro”. Confirmó así que será candidato a intendente. “Por
supuesto, este es el primer paso”.
