María Eugenia Talerico en San Pedro: "Buscamos una renovación de la política" (Video)

La referente del partido Potencia, María Eugenia Talerico, visitó San Pedro para respaldar a los candidatos locales y seccionales, en el marco de su recorrida por la Segunda Sección Electoral. La acompañaron en el encuentro con la prensa la candidata a concejal local, María Pía Grondona, y el candidato a diputado provincial, Ariel Bianchi.

Talerico, en sus declaraciones, destacó el crecimiento de su partido a nivel provincial: "Venimos de San Nicolás, de Ramallo y seguimos, porque como ustedes saben, Potencia, si bien es algo nuevo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, logramos posicionarnos y tener una propuesta para la ciudadanía en 76 municipios y estamos abarcando el 90% del electorado de la provincia".

La líder de Potencia fue crítica con la actual gestión provincial y municipal, señalando que "la provincia de Buenos Aires, esencialmente lo que tiene que ver con la segunda sección electoral, es pensar en nuestro desarrollo productivo, en esos pueblos del interior que tendrían de la mano de una buena intendencia un potencial muy grande para ser pueblos muy prósperos, y sin embargo, es en la región, como en toda la provincia de Buenos Aires, una catástrofe en todo sentido". Agregó que "la verdad, un gobierno provincial que es una catástrofe en todo sentido. Lo que nosotros encontramos recorriendo, obviamente, es una ciudadanía pendiente de que se resuelvan sus problemas desde hace muchos años, de una política que le promete en campaña sobre todo las cosas buenas que van a hacer y, sin embargo, hace un montón de años que están todos en el gobierno y no brindan soluciones".

Sobre los objetivos de su partido, Talerico afirmó: "Yo soy una de las convencidas de que salimos a construir Potencia para una renovación de la política, de la buena política y, sobre todo, tratar de entusiasmar a los ciudadanos de que vayan a votar. La democracia la vamos a construir con más participación y no con menos participación, y estamos tratando de entusiasmar con personas que sean confiables, que se comprometan con los ciudadanos, y que no lleguen a las bancas, se den media vuelta, se llenen los bolsillos, con lo que ya sabemos que se llena los bolsillos, y se olviden de esas promesas".

Al referirse a la candidata local, Talerico expresó: "A mí, María Pía, la verdad, me parece una gran elección para ofrecerle a la ciudadanía de San Pedro, no solamente por las naranjas que me regalaron, que muestran el potencial que tiene esta ciudad, sino por su compromiso desde una persona que viene del trabajo, de la ciudadanía común, a involucrarse para trabajar para sus gentes".

También se refirió a la estrategia electoral de Potencia y sus diferencias con otros espacios políticos: "Sí, nosotros planteamos de entrada, más allá de la aspiración a tener mi candidatura nacional como diputada nacional, y no hacer el camino fácil... decidimos recorrer un camino que va a ser más largo y plantarnos de entrada en toda la provincia de Buenos Aires. No podía aspirar a representar a la provincia en el Congreso Nacional sin tener una construcción que venga de abajo para arriba, porque además acá nadie les puso los candidatos en las secciones electorales ni en los pueblos".

En ese sentido, Talerico marcó distancia de las "candidaturas testimoniales": "Esto no hay en Potencia, nosotros realmente queremos dar la señal de que vamos a hacerlo de acuerdo a reglas éticas, que tienen que ver con cómo funcionamos, con leyes o sin leyes, vamos a hacerlo bien, y nuestros candidatos no van a ser testimoniales, todos van a asumir y van a ejercer y cerrar el representativo para lo que decían elegidos".

Finalmente, Talerico criticó a la oposición y destacó los valores de su partido: "El sistema político, Juntos por el Cambio, implosionó, no hay ningún lugar a dudas... Mi crítica, incluso, a los espacios de La Libertad Avanza, tienen que ver con la cantidad de peronismo, masismo y tinerismo que se ofrecen en esas listas. Y nosotros somos muy críticos de esos armados". Agregó que "a las personas que venían con estos pilares que yo quiero construir, que tienen que ver con el compromiso, la decencia, la idoneidad, tuvieron espacio en Potencia". La referente confirmó la participación de Potencia en las próximas elecciones generales de octubre.