Marabert pide dejar de pagar la deuda externa e invertir en proyectos que generen trabajo

Ademar Marabert, primer candidato a Diputado Provincial por la Segunda Sección Electoral por Política Obrera, criticó duramente la situación económica y social de la provincia de Buenos Aires durante su participación en el programa "Equipo de Radio". Marabert hizo hincapié en lay la, proponiendo como solución la suspensión del pago de la deuda externa y un mayor control sobre las empresas.

El candidato lamentó la imposibilidad de implementar la jornada extendida en las escuelas primarias, atribuyéndola a la carencia de infraestructura edilicia. "Si hay una ley de educación que no se puede aplicar para que las escuelas primarias tengan una jornada extendida, es porque no hay edificios, y porque en la misma escuela funciona primaria, secundaria y a veces terciaria o secundaria para adultos", afirmó. En este sentido, Marabert propuso la construcción de nuevas escuelas y centros de salud como una medida para generar empleo. "Hay gente para trabajar, para hacer una escuela o centros de salud y ampliar la atención. Estaríamos dando trabajo para la manufactura de los edificios y después trabajo para docentes, personal médico y no médico. Está todo por hacer, pero falta la voluntad política para hacerlo", sentenció.

Marabert vinculó la falta de inversión a la gestión de los fondos provenientes de la deuda externa. "Están gastando la guita que genera la deuda externa porque entra y se la llevan haciendo bicicleta financiera", denunció. La propuesta de Política Obrera es clara: "La idea es dejar de pagar la deuda externa e invertir en proyectos que generen trabajo".

En otro orden de cosas, el candidato de Política Obrera apuntó contra la concentración de la riqueza en los monopolios y, en particular, hacia el sector agropecuario de la provincia. Sugirió que los empresarios agrícolas deberían pagar más impuestos por el uso de agrotóxicos "para salvar la salud de los ciudadanos".

Finalmente, Marabert abordó la problemática de los haberes jubilatorios, señalando que para mejorarlos "todos tienen que aportar". Criticó duramente la precarización laboral y la connivencia estatal. "Para eso los empresarios no tienen que tener trabajadores en negro. Pero lo que antes era la AFIP, y ahora ARCA, la cierran porque no quieren que nadie controle a las empresas. No es que la gente es vaga y no quiere aportar y no trabaja y después se quiere jubilar con una moratoria. Las empresas se comen los aportes previsionales porque el estado lo permite y cuando se hacen blanqueos no les exigen que aporten lo que no pagaron", explicó. En este contexto, Marabert instó a "volver a controlar todo" para garantizar futuras jubilaciones, concluyendo que "el mismo estado es el que negrea. Hay un montón de trabajadores en negro".