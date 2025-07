Manuel Passaglia lanzó "Hechos" en San Pedro junto a Ariel Ramanzini y se prepara para las elecciones de septiembre

El ex intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, visitó San Pedro para el lanzamiento oficial del partido "Hechos" en el distrito, acompañado por el referente local Ariel Ramanzini. La flamante fuerza política busca consolidar una propuesta de cara a las elecciones del 7 de septiembre, aunque no descarta la continuidad de conversaciones con otros sectores.

Durante una rueda de prensa en la Plaza Belgrano, Passaglia, quien será primer candidato a Diputado Provincial por la Segunda Sección Electoral, sostuvo que debe aplicarse un cambio en la administración local, tomando como ejemplo la eficiencia del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro. "Estuvimos recién con Ariel visitando la empresa 'Abuelo Julio' y también el cuartel de Bomberos Voluntarios, queremos visitarlos a los sampedrinos por el trabajo que están realizando. Es de otro país el cuartel, si San Pedro se administrara con la misma fuerza y dedicación que tiene el cuartel de bomberos sería el mejor Municipio de Argentina", afirmó.

El ex jefe comunal de San Nicolás explicó que "Hechos" nació del "hartazgo de ver siempre las mismas caras peleándose entre ellos" y la falta de soluciones concretas para los vecinos. "Lanzamos el partido en base a la experiencia que tuvimos en San Nicolás, y con dos pilares que son hechos concretos, resultados, que le mejoran la vida a los vecinos y fuera de los extremos, que únicamente se pelean entre los políticos, sin solucionar los problemas", enfatizó Passaglia.

En referencia a las gestiones municipales, criticó la habitualidad de "excusas" sobre la falta de pago de tasas o la limitación de la inversión a obras subterráneas y salud. "Siempre nos decían que los vecinos no pagaban tasas para no hacer absolutamente nada, y lo otro era que la inversión únicamente era bajo tierra y en salud. Eso es una mentira enorme. No solamente se puede pavimentar, arreglar calles e iluminar", sostuvo.

Passaglia también deslizó una crítica a la gestión actual al recordar los fines de semana en los que los nicoleños solían visitar ciudades vecinas como San Pedro. "En San Nicolás los fines de semana íbamos de visita a Ramallo, San Pedro o Rosario, el Intendente es un profesional de las excusas para no solucionar absolutamente nada y patear la responsabilidad", sentenció.

Por su parte, Ariel Ramanzini, quien se perfila como el candidato de "Hechos" en San Pedro, confirmó que el partido presentará su lista el próximo sábado. "Ariel es la cara de un equipo de vecinos de San Pedro que van a presentar lista el sábado. Ahí va a estar el candidato con todo el resto del equipo para un proceso de cambio que necesita San Pedro", señaló Passaglia.

Ramanzini, en tanto, remarcó la apertura al diálogo con otros sectores políticos. "Hablamos con todos los espacios políticos para reflejar lo que funciona contra lo que claramente no funciona que es acá, en donde no tenemos planificación ni absolutamente nada. Nosotros venimos a buscar una propuesta concreta. Lo que funcionó en San Nicolás va a funcionar acá en San Pedro", aseguró. En ese sentido, reveló que mantuvieron conversaciones con "Mauro Rasio, con Martín Rivas, con sectores del radicalismo y con otros sectores que quieren colaborar con nosotros, y todos son bienvenidos siempre que tengan ganas de cambiar, sin repetir las recetas del pasado".

Previo a la rueda de prensa, Passaglia y Ramanzini mantuvieron una reunión con empresarios y representantes de instituciones locales en el tradicional Bar Butti, buscando sumar adhesiones a su propuesta política.