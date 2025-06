Tenis: Candela Vázquez, campeona de dobles en Santo Domingo (Video)

La tenista sampedrinase consagró campeona en la modalidad de dobles del, República Dominicana. Vázquez obtuvo el título junto a la brasileña

En la final, la dupla sudamericana superó a la británica Adeshina y la venezolana Cabezas Domínguez en un ajustado encuentro que finalizó 2-1 (7-6; 4-6; 10-8).





En declaraciones al portal Cotectennis, Candela Vázquez expresó su satisfacción por el logro: "Estaba muy contenta porque no iba a jugar el dobles, me dieron un wildcard para jugar el single y le pregunté a Julia si tenía pareja, me dijo que sí, pero que este torneo no entraba, así que nos anotamos, así que entramos".

La sampedrina también destacó un partido clave en el camino al campeonato: "En la segunda ronda derrotamos a las primeras preclasificadas del torneo, un partido durísimo que ganamos 16-14 en el super tie-break y a partir de ahí nos empezamos a conocer más porque nunca habíamos jugado juntas, fue una muy linda semana".