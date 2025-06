ATE Bonaerense pide incluir a los auxiliares de educación en el asueto por el Día del Trabajador Estatal

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense solicitó formalmente al Ministerio de Trabajo provincial que el 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, sea reconocido como jornada no laborable para todos los empleados públicos, incluyendo a los auxiliares de educación.

El gremio envió una nota al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, pidiendo que se garantice este derecho para los auxiliares de educación, quienes, según ATE, han sido "históricamente excluidos" de este beneficio.

La fecha del 27 de junio fue establecida a nivel nacional por la Ley 26.876 en el año 2013, y reconocida en la provincia de Buenos Aires mediante la Ley 14.600 desde 2014. Esta conmemoración se alinea con el Convenio 151 y la Recomendación 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que refieren al derecho a la negociación colectiva en el sector público.

Desde ATE remarcaron que, si bien la fecha está contemplada como no laborable para el resto de la administración pública provincial, los trabajadores auxiliares dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) no gozan de este derecho. "Solicitamos nuevamente que se respete este derecho y se lo reconozca como ‘día no laborable’ para nuestros compañeros y compañeras", expresaron desde el sindicato.