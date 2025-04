Robo en una zapatillería céntrica: "Tuvieron tiempo hasta de probarse el calzado"

Una zapatillería ubicada en la calle Ayacucho 75, pleno centro de esta ciudad, fue blanco de un robo durante la madrugada de hoy. Delincuentes ingresaron al local tras forzar una puerta de blíndex y sustrajeron más de 20 pares de zapatillas, dinero en efectivo y una tablet IPad.

Juan Luchessi, propietario del comercio, relató a La Radio 92.3 detalles del ilícito, evidenciando la impunidad con la que actuaron los ladrones: "El local es nuevo, lo estoy montando ahora. Estuve hasta las 22 porque van a venir muebles nuevos. Me llama mi hermano para decir que tenía la puerta abierta. Me faltan zapatillas, plata, una Tablet". El comerciante agregó con indignación que los delincuentes "incluso tuvieron tiempo de probarse el calzado y elegirlo, antes de escapar".

Luchessi expresó su preocupación por la creciente inseguridad en la zona: "Hace poco le robaron a la vecina de acá a la vuelta. Entraron, y no tuvieron control policial en este tiempo. Me quedo a la noche hasta tarde mirando las cámaras y no pasa ni un patrullero".

El damnificado también manifestó su descreimiento en el sistema de denuncias: "Hace poco a mi familia le robaron una moto y supimos en donde estaba, pero nunca apareció. No voy a hacer denuncia, no tiene sentido porque no te dan una solución. Así digas que lo que te robaron está en tal lugar, en tal casa, no tiene sentido".

Finalmente, Luchessi esbozó una hipótesis sobre el destino de lo robado: "En este caso sacaron el envoltorio, se llevaron veinte o veinticinco pares de zapatillas, todos del mismo talle y se estuvieron probando. Está todo liberado. El problema de robo así, hormiga, es para drogarse, no es para otra cosa". El comerciante adelantó que tomará "mayores medidas de seguridad" y cruzó los dedos para no ser víctima nuevamente de la delincuencia.