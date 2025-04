Comunidad de Familias TEA agradeció el acompañamiento en el Día Mundial del Autismo

La Comunidad San Pedro de Familias TEA expresó su profundo agradecimiento a diversos sectores de la sociedad local por el apoyo y la visibilización brindada en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, celebrado el pasado 2 de abril.

A través de un comunicado, la agrupación destacó el acompañamiento recibido por "una buena parte de nuestra sociedad", agradeciendo especialmente la adhesión manifestada a través de la publicación de mensajes en redes sociales y la iluminación de color azul en fachadas de edificios emblemáticos.

"Por que es así como hacemos la empatía, hablando, escuchando, respetando y compartiendo", remarcaron desde la Comunidad TEA, subrayando la importancia del diálogo y la comprensión para construir una sociedad más inclusiva.

En el mismo sentido, la organización extendió su agradecimiento a la Municipalidad de San Pedro por mantener vigente la ordenanza N° 6558, así como a todos sus departamentos, secretarías y áreas por el "permanente acompañamiento" que brindan a las familias TEA.

El reconocimiento se hizo extensivo a numerosas instituciones y organizaciones de la ciudad, entre ellas el Centro de Comercio, la Cooperativa Eléctrica de San Pedro (Coopser), el Sindicato de Luz y Fuerza, Paraná Fútbol Club, Club Atlético Mitre, Club Náutico San Pedro, Independencia Fútbol Club, Club de Pescadores y Náutica San Pedro, Club Sportivo Las Palmeras de Río Tala, Agricultores Club de Gobernador Castro, Club San Martín de Santa Lucía, Club Huincalo y Club Sportivo América.

La Comunidad San Pedro de Familias TEA compartió un texto que refleja su sentir: "El no comprender no nos exime de ser empáticos o amables, la mejor forma de comprender puede surgir a partir de una pregunta. Hay cosas que por ignorancia damos por descontadas. Una pregunta formulada con respeto da al otro la invalorable oportunidad de mostrarse como es. Invitamos desde nuestro lugar a no dar nada por sentado, a atreverse a preguntar sobre aquello que desconocemos y a ser más amables, porque hoy más que nunca la amabilidad y la empatía son también un acto de valentía".

El párrafo corresponde al discurso que brindó el presidente de la Asociación de Veteranos de Malvinas, Javier Saucedo, durante el acto en la plazoleta Ejército de los Andes. Los familiares agradecieron especialmente a los Veteranos por "permitirnos en su día, abrazarlos desde el TEA"