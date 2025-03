Llegaron a Cerri las donaciones sampedrinas recolectadas por Bomberos (Video)

Los camiones cargados con donaciones recolectadas por los vecinos de San Pedro llegaron esta mañana a la localidad de Cerri, en el partido de Bahía Blanca, tras un viaje de más de doce horas. Los camiones cargados con donaciones recolectadas por los vecinos de San Pedro llegaron esta mañana a la localidad de Cerri, en el partido de Bahía Blanca, tras un viaje de más de doce horas.

La ayuda solidaria, organizada por el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro, fue trasladada hasta el cuartel de bomberos de Cerri, con el acompañamiento de una camioneta de la misma institución.

La Ayudante Mayor Andrea Bon, jefa de la dotación que acompañó el traslado, describió la situación en Cerri como "deprimente". "Cosas que uno no imagina ver. Apenas ingresamos, hacés una cuadra y hay muebles, bolsas con ropa, no hay lugar donde la situación no sea terrible. Vos laburás tu vida y de un día al otro perdés todo", relató Bon.

La jefa de la dotación destacó la solidaridad de los sampedrinos, quienes donaron "de todo": cocinas, mesas, cochecitos, pañales, útiles escolares y agua. "La salida fue muy emotiva. Ver las donaciones de la gente de San Pedro que se comportó de lo mejor", expresó.

Por su parte, el Comandante Mayor Andrés Ocampo, jefe de Bomberos de Cerri, informó que la situación en la localidad se encuentra "más tranquila", aunque continúan los problemas de asistencia social. "No tenemos agua. Al tercer día ya podíamos circular por las calles. Hoy la situación pasó a ser social. En realidad, lo que hacemos es asistir a los pobladores de la localidad y aledaños", explicó.

Ocampo detalló que la inundación fue consecuencia de una combinación de factores, incluyendo una lluvia torrencial de 300 milímetros en una hora y media y la pleamar, que impidió el desagüe del agua. "Nunca imaginé tener un club náutico en mi cuartel. Entraban las lanchas y descendían los evacuados sin levantar el motor", relató el jefe de bomberos.