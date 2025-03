Allanamientos en busca de armas tras tiroteos en Bajo Cementerio

Tres allanamientos simultáneos se llevaron a cabo este jueves en la zona de Bajo Cementerio, en el marco de una investigación por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego.

Los operativos, ordenados por el Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui, fueron realizados por personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la Estación de Policía Comunal (EPC), bajo la supervisión de la Comisario Paola Vela, titularr de la Estación de Policía Comunal, y la presencia de autoridades de la Secretaría de Seguridad.

Las requisas se realizaron en tres viviendas, donde se buscaban armas de fuego que habrían sido utilizadas por un menor para amenazar a familias residentes en la zona. Según denuncias de los vecinos, una de las viviendas presentaba orificios de bala en sus paredes, producto de los disparos efectuados.

Vecinos del Bajo Puerto manifestaron su preocupación y cansancio ante las "amenazas permanentes" que sufren, según expresaron durante el operativo.

Si bien los allanamientos concluyeron sin resultados positivos en cuanto al secuestro de armas y detenciones, el Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad, Gabriel Cabral, informó a La Radio 92.3 que se logró identificar a los presuntos autores de los disparos, incluyendo mayores y menores de edad.

"Una de las preocupaciones que tenemos es la sucesión de episodios muy violentos, con el uso de armas de fuego", señaló Cabral. "La policía comunal llevó adelante tareas investigativas, determinó quiénes eran los autores del disparo. Se llevaron adelante los procedimientos, no se pudo secuestrar las armas pero sí identificar a los autores de los ilícitos para que la Justicia pueda adoptar medidas para con ellos".

Cabral también hizo referencia a la presencia de menores involucrados en hechos delictivos, y la necesidad de abordar las circunstancias que los llevan a esa situación. "Cuando tenemos un menor delinquiendo no solamente tenemos que preocuparnos por la fase penal, sino también por el entorno para que entiendan que hay otras alternativas, un progreso por medio del esfuerzo. Sobre ese joven hay que trabajar hoy en forma urgente, en forma pronta. El estado tiene que intervenir para que este chico no termine progresando en el delito. Si no se trabaja, va a terminar cometiendo un hecho grave en donde tengamos que lamentar una desgracia para un tercero o para sí mismo", advirtió.

El Subsecretario de Seguridad también expresó su preocupación por la cantidad de armas en circulación, tanto legales como ilegales, y la facilidad con la que los jóvenes acceden a ellas. "Hay muchas armas dentro de la sociedad, en el circuito legal o ilegal. Hay armas no registradas y estos jóvenes obtienen también armas que han sido sustraídas en algún hecho ilícito. Hay que seguir con la investigación, tratar de determinar de dónde vinieron estas armas y dónde las tienen escondidas", concluyó Cabral.