Testimonios en la marcha: reclamos por seguridad, justicia y hasta pedidos de renuncia (Videos)

Durante la manifestación realizada esta noche, se escucharon escucharon airados reclamos en pedido de mayor seguridad, justicia para los últimos casos graves ocurridos en la zona y hasta pedidos de renuncia de las autoridades.

El actor y director teatral Daniel Corti, amigo del asesinado Aquiles Castañarez y su familia, planteó: "Nadie merece morir, pero mucho menos de esta forma. No tengo palabras. Queremos pedirle al Intendente, a los funcionarios, que por eso fueron votados, que cumplan con lo que tienen que cumplir". En la misma línea, pidió que las autoridades "hagan valer esos impuestos que pagamos, esos honorarios, esos votos". A su lado, conmovido, marchó el hermano de la víctima, Ulises.

En el trayecto entre la esquina de Mitre y Obligado y la Municipalidad, los manifestantes fueron elevando el tono de sus expresiones, hasta dirigir las críticas a las autoridades al advertir que no estaban presentes para recibirlos.

Uno de los participantes, que se expresó a viva voz en las escalinatas del Palacio Municipal, señaló: "Los argentinos tenemos como deporte echarle la culpa a los demás. Este es el tercer mandato de Salazar, ¿a quien le va a echar la culpa?. Pedimos que se dejen de pelear la Nación con la Provincia y nos den seguridad, porque nos están matando".

El cierre de su discurso fue en consonancia con el clima general: "si no están capacitados, denle el lugar a otro, porque cuando se postulan llegan diciendo que tienen la solución y cuando llegan se la pasan echándole la culpa a los que se fueron".

Desde el público, el dirigente institucional Juan Gomila, que hace pocos días recordó el noveno aniversario del asesinato de su abuelo Ariel, tuvo expresiones similares.

En el cierre de la noche, el ex presidente del Centro de Comercio, Juan Gutiérrez, uno de los convocantes, cuestionó la falta de palabra del Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, a cargo interinamente del Departamento Ejecutivo: "Esto es el fiel reflejo de lo que Carrasco dijo en la reunión que nos hizo participar. Dijo que nos iba a recibir y la Municipalidad está acéfala porque no hay ningún funcionario para recibirnos. Si no nos vuelven a atender volvermos a estar presente con otra marcha".

Por su parte, la productora Karina Kissling agradeció a los presentes: "Les queremos agradecer a todos. Es muy triste, muy lamentable. Nos vamos contentos porque vino mucha gente, pero muy tristes porque estamos solos. Como les digo siempre, cuidémonos entre nosotros porque no nos cuida nadie".